Haydi Çocuklar Camiye ödüllerinin verileceği tarih, yarışmanın sona ermesiyle birlikte sorgulanmaya başlandı. Haydi Çocuklar Camiye Projesinin sonunda 380 ile 450 arası puan kazanan kız çocuklar ile 400 ile 450 arası puan kazanan erkek çocuklar içerisinden, kura ile yapılan çekilişte binlerce çocuğa sürpriz hediyeler verilecek. Peki 'Haydi Çocuklar Camiye' ödülleri ne zaman verilecek? İşte Haydi Çocuklar Camiye 2023 yarışmasının hediyelerinin verileceği tarih

'HAYDİ ÇOCUKLAR CAMİYE' ÖDÜLLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?



Çocuklara namaz kılma alışkanlığı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen 'Haydi Çocuklar Camiye' yarışması, 25.01.2023 Çarşamba günü Sabah Namazıyla başlarken 3.02.2023 Cuma günü Yatsı Namazıyla tamamlandı.

Yarışmaya katılan çocuklar namaz vaktinde camide cemaatle veya herhangi bir yerde namaz kılarak puan kazandılar. Camide cemaatle kılınan namazlara ek olarak artı puan verildi. Kılınan namazları ebeveynleri otomasyon sistemi üzerinden işaretleyecek.

Haydi Çocuklar Camiye hediyelerinin çekilişi 9 Şubat Perşembe günü 20.00'de online olarak yapılacaktır.

Yarışma ile ilgili yapılan açıklamada, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklara namaz kılmayı sevdirmeyi amaçlayan projeye katılımda yaş sınırı olmayacak ancak 'Haydi Çocuklar Camiye' ödülleri sadece 6-13 yaş aralığındaki çocuklara verilecek.

HAYDİ ÇOCUKLAR CAMİYE YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ NEREDEN ALINIR?



Haydi Çocuklar Camiye yarışmasından hediye kazanan çocuklar, www.haydicocuklarcamiye.com ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. Çekilişten hediye kazanan yarışmacıların çekiliş yapıldığı günden itibaren 3 gün içerisinde adres bilgilerini www.haydicocuklarcamiye.com adresinden bildirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda hediye yedekteki yarışmacıya devredilecektir.

'Haydi Çocuklar Camiye' yarışmasında ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini yarışmacıların kendilerinin yapması gerekmektedir.

'Haydi Çocuklar Camiye' yarışmasında Sabah Namazına 10 puan, Yatsı Namazına 8 puan verilen yarışmada, Öğle, İkindi ve Akşam Namazlarından ise 5'er puan kazanılıyor. Ek olarak camide cemaatle kılınan Sabah ve Yatsı namazları için 3 puan, diğer vakitler için ise 2 puan kazanılıyor.