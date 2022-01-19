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Yaşam

'HAYDİ' polisleri sokak hayvanlarının yanında oldu

Elazığ'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, soğuk kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını mama ile besledi.

İHA19 Ocak 2022 Çarşamba 16:36 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:36
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

EKİPLER, KENTİN FARKLI NOKTALARINA MAMA BIRAKTI

İki gündür yoğun kar yağışının olduğu kentte HAYDİ polisleri, sokak hayvanları için çalışma başlattı. Soğuğun da etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulundukları alanları belirleyen ekipler, yer yer karlı yolları da aşarak kentin farklı bölgelerindeki bu alanlara ulaşıp düz zemine sokak hayvanları için mama bıraktı. Polisler, ayrıca şefkat gösterdikleri kedi ve köpeklere zaman zaman kendi elleriyle de mama yedirdi.

  • emniyet
  • sokak hayvanları

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