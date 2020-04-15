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Yaşam

Hayvan pisliğine saplanan ineği itfaiye kurtardı

Denizli'de hayvan pisliğinin içerisine batan inek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

DHA15 Nisan 2020 Çarşamba 22:18 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 22:18
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Olay, Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Şen'e ait inek, saat 17.00 sıralarında büyükbaş hayvanların pisliğinin döküldüğü alana girdi. Hayvan pisliğine saplanan ve çıkamayan ineği gören vatandaşlar, sahibine haber verdi. Mahalle sakinlerinin kurtarma çabası sonuç vermeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halatlar ve iş makinesi yardımıyla ineği saplandığı yerden yara almadan kurtardı. Hayvan sahibi Şen itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 

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