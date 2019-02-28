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'Hedefimiz çocuğun tabiatına hürmet'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Emine Erdoğan Tasarım-Beceri Atölyeleri tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, “Atölyelerle hedefimiz teori ve pratiği bir araya getirmek” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Emine Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Yapracık Bilge Kağan İlkokulu’nda düzenlenen Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Tanıtım Programı’na katıldı. Güzel bir başlangıca şahitlik ettiklerini vurgulayan Bakan Selçuk, “Tasarım-Beceri Atölyeleri’yle temel hedefimiz teori ve pratiği bir araya getirmek, çocuğun duygu, düşünce ve eylem olarak bütünsel gelişmesine hizmet etmek” dedi. 

TÜRKİYE’YE YAYILACAK 

Bakan Selçuk, herhangi bir iş ve işlemi bütün Türkiye’ye aynı anda yapmayı hiçbir zaman tercih etmediklerini vurgulayarak, “Öncelikle imkânlarımızı görelim, neler yapabiliyoruz daha sonra Türkiye’ye yavaş yavaş yaygınlaştıralım düşüncesindeyiz” diye konuştu. “Bütün çabamız kültür, sanat, spor, bilim ve hayat becerilerinde çocuklarımıza derinlikli bir bakış açısı sunmak ve onların ellerini kullanmalarına fırsat vererek teori ve pratiği birleştirmek. Esas hedefimiz çocuğun tabiatına hürmet etmek ve onu bir hiza taşı olarak alıp takip etmek” diyen Bakan Selçuk, uzun yıllar boyunca bu atölyelerle yapılan çalışmaların bu kurgunun oluşmasını sağlayacağını kaydetti.

BİLGİ ETE KEMİĞE BÜRÜNECEK

“TBA, çocuklarımıza öğrendiklerini pratiğe dökebilecekleri bir imkan sağlayacak” diyen Emine Erdoğan ise “Çocuklarımıza ‘şimdi sadece derslerini çalış, diğer şeyleri sonra yaparsın’ dedik. Sanatla, sporla uğraşmak isteyen çocuklarımızın bu ilgilerini, başarıyı azaltacak etkenler saydık. Bilgi dediğimiz şeyin, hayattaki karşılığını onlara gösteremedik. Onlara hammadde verdik ama o hammaddeden neler üretebileceklerini öğretemedik. Halbuki matematiğin müzik için, sporun yönetim ve liderlik için, tasarımın yaşam için ne kadar gerekli olduğunu onlara daha iyi anlatabilirdik” ifadelerini kullandı.

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