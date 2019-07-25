İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişinin yakalanması için dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Polis helikopteri ile yapılan hava destekli operasyonda, bazı evlere, demir kapıları özel harekat timlerince kırılarak girildi. Operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 450 gram bonzai, 20 gram esrar, 81 uyuşturucu hap, 3 çalıntı motosiklet, 7 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon anı, polis helikopterinden saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Özel Harekat timlerinin evlere baskın yapması ve çatılarda arama yapması yer aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.