16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hep Yek oyuncu kadrosunda kimler var? Hep Yek konusu nedir?

Bu akşam saat 21:00'da Teve2'de izleyicilerle buluşacak olan Hep Yek filmi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Hep Yek oyuncu kadrosunda kimler var? Hep Yek konusu nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başrollerinde Fırat Tanış, Gürkan Uygun, Gökhan Yıkılkan ve Tuna Orhan'ın yeraldığı komedi filmi Hep Yek'in yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu oturuyor. Komedi film olan Hep Yek, 5 Şubat 2016'da vizyona girmiştir. Hep Yek filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hep Yek oyuncu kadrosunda kimler var? Hep Yek konusu nedir? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 21:00'da Teve2'de izleyicilerle buluşacak olan Hep Yek filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Başrollerinde Fırat Tanış, Gürkan Uygun, Gökhan Yıkılkan ve Tuna Orhan'ın yeraldığı komedi filmi Hep Yek'in yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu oturuyor. Hep Yek filmi 5 Şubat 2016'da vizyona girmiştir. Hep Yek filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
HEP YEK KONUSU NEDİR?
Cevat, Türkiye'nin ünlü Kabadayılarından birinin şehvet ve şan düşkünü oğludur. Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir.
 

Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına Ziya Baba üstlenir. Ziya Camilla'yı kaçırır ve Camilla'yı bir paket içinde Cevat'a götürme görevini Şahin'e verir. Ancak Şahin, Cevat'a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmez. Şahin paketi İzmir'den, İstanbul'a getirirken Gürkan ve Altan adında iki belalı ile yolu kesişir, onlar yüzünden Cevat'a götüreceği paketi kaybeder. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalır.
 

 
HEP YEK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Gürkan Uygun - Cevat
Fırat Tanış - Şahin
Gökhan Yıkılkan - Gürkan
İnan Ulaş Torun - Altan
Yüksel Arıcı - Ziya baba
Füsun Demirel
Fuat Ergin - Badyguard
Adem Yılmaz
Tuna Orhan
Denise Capezza - Camilla
Alparslan Özmol
Ergun Taş
Volkan Başaran
Erdal Bakır

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Defacto

Defacto

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

Rusya ile 10. kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 10. kara devriyesi tamamlandı

YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi

YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi

Çin yeni bir çift navigasyon uydusunu yörüngesine gönderdi

Çin yeni bir çift navigasyon uydusunu yörüngesine gönderdi

'70 milyon bana çıktı' dedi, mahkemeye başvurdu

'70 milyon bana çıktı' dedi, mahkemeye başvurdu

Nesli tehdit altında... Antalya'da görüntülendi

Nesli tehdit altında... Antalya'da görüntülendi

Bilim insanları: Karadeniz'de yunus sürüleri küçüldü, çöp adaları büyüdü

Bilim insanları: Karadeniz'de yunus sürüleri küçüldü, çöp adaları büyüdü
 

POPÜLER HABERLER

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

221 yıldır kazılıyor! Dibine kimse ulaşamadı...

221 yıldır kazılıyor! Dibine kimse ulaşamadı...

Bu müze farklı... 13. yüzyıldan kalma olanlar bile var!

Bu müze farklı... 13. yüzyıldan kalma olanlar bile var!

Kolombiya'da genel grev protestolarında 3 ölü, 122 yaralı

Kolombiya'da genel grev protestolarında 3 ölü, 122 yaralı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA