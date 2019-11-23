Hep Yek oyuncu kadrosunda kimler var? Hep Yek konusu nedir?
Bu akşam saat 21:00'da Teve2'de izleyicilerle buluşacak olan Hep Yek filmi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Hep Yek oyuncu kadrosunda kimler var? Hep Yek konusu nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başrollerinde Fırat Tanış, Gürkan Uygun, Gökhan Yıkılkan ve Tuna Orhan'ın yeraldığı komedi filmi Hep Yek'in yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu oturuyor. Komedi film olan Hep Yek, 5 Şubat 2016'da vizyona girmiştir. Hep Yek filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Hep Yek oyuncu kadrosunda kimler var? Hep Yek konusu nedir? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 21:00'da Teve2'de izleyicilerle buluşacak olan Hep Yek filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Başrollerinde Fırat Tanış, Gürkan Uygun, Gökhan Yıkılkan ve Tuna Orhan'ın yeraldığı komedi filmi Hep Yek'in yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu oturuyor. Hep Yek filmi 5 Şubat 2016'da vizyona girmiştir. Hep Yek filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
HEP YEK KONUSU NEDİR?
Cevat, Türkiye'nin ünlü Kabadayılarından birinin şehvet ve şan düşkünü oğludur. Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir.
Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına Ziya Baba üstlenir. Ziya Camilla'yı kaçırır ve Camilla'yı bir paket içinde Cevat'a götürme görevini Şahin'e verir. Ancak Şahin, Cevat'a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmez. Şahin paketi İzmir'den, İstanbul'a getirirken Gürkan ve Altan adında iki belalı ile yolu kesişir, onlar yüzünden Cevat'a götüreceği paketi kaybeder. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalır.
HEP YEK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Gürkan Uygun - Cevat
Fırat Tanış - Şahin
Gökhan Yıkılkan - Gürkan
İnan Ulaş Torun - Altan
Yüksel Arıcı - Ziya baba
Füsun Demirel
Fuat Ergin - Badyguard
Adem Yılmaz
Tuna Orhan
Denise Capezza - Camilla
Alparslan Özmol
Ergun Taş
Volkan Başaran
Erdal Bakır
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