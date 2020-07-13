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Yaşam

Her gün yollarını gözlüyorlar... Serçeleri elleriyle besliyor

Ardahan Damal'da yaşayan İrfan Aydın, onlarca serçeyi kırdığı çekirdekle besliyor. Aydın, 'Her gün bahçemdeki ağaçlara konarak benim yolumu gözlüyorlar' dedi.

DHA13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:39 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:39
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Damal'da yaşayan İrfan Aydın, bahçesinde oturarak serçelerin gelmesini bekliyor. Aydın, çevresini saran serçeler için aldığı ay çekirdeklerini tek tek kırıp, onlara yediriyor. İrfan Aydın'ın serçeleri beslemesi görenlerin yüreklerini ısıtıyor. Yaz kış sürekli kuşları beslediğini söyleyen İrfan Aydın, "Onlara sevgiyle yaklaşıyorum, onlarda beni seviyor. Benden korkmuyorlar. Gelip elime, omuzuma, kafama konuyorlar. O kadar alıştılar ki benim kırdığım çekirdeklerle besleniyorlar. Her gün bahçemdeki ağaçlara konarak benim yolumu gözlüyorlar. Ben de marketten aldığım çekirdekleri kırarak onlara ikram ediyorum" dedi.

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