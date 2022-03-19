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  • Canan Karatay 'büyük yalanı' ifşa etti! ''Herkes sağlıklı sanıyor ama sakın bunu tüketmeyin''
Yaşam

Canan Karatay 'büyük yalanı' ifşa etti! ''Herkes sağlıklı sanıyor ama sakın bunu tüketmeyin''

Canan Karatay toplumda bolca tüketilen bir içeceğe dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Faydası olduğu konusunda sert çıkan Canan Karatay'ın 'büyük yalan' diyerek uyardığı o içecek haberimizde. İşte o açıklama...

19 Mart 2022 Cumartesi 02:51 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 03:45
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Ünlü doktor Canan Karatay her sabah kahvaltıda ve gün içerisinde bolca tüketilen meyve suları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Zararlı olduğuna dikkat çekerek yararlı olmasının "çok büyük bir yalan" olduğunu nitelendiren Canan Karatay şu önerilerde bulundu...

CANAN KARATAY: MEYVE SUYUNUN, ALKOLDEN FARKI YOK

Ünlü doktor, meyve sularının yararlı olmadığına dikkat çekerek, C vitaminin yalnızca meyce sularında bulunmadığını bunun büyük bir yalan olduğu belirtti. "Meyve suyunun alkolden bir farkı" diyen Karatay, meyve suyu tüketiminin de karaciğeri yağlandırıcı etkisi olduğunu sözlerine ekledi.

Toplumun çok yanlış bilinçlendirildiğine bir kez daha dikkat çeken Canan Karatay, meyve sularının tüketilmesine karşı çıkıyor.

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