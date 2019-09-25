Hibiskus nedir faydaları nelerdir? Hibiskus çayı nasıl demlenir? İşte Hibiskus çayı faydaları

Hibiskus nedir faydaları nelerdir? Hibiskus çayı nasıl demlenir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İçeriğinde bolca C vitamini bulunduğu bilinen hibiskus bitkisi, aynı zamanda magnezyum ve demir başta olmak üzere birçok mineral bakımından da oldukça zengin olarak biliniyor. Özellikle koyu kırmızı renkte olan hibiskus bitkisinin çayı çok güçlü antioksidan maddeler içerir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Hibiskus bitkisi ve Hibiskus çayına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Hibiskus hakkında tüm merak edilenler..

HİBİSKUS NEDİR FAYDALARI NELERDİR?

Hibiskus, kan basıncının dengelenmesini sağlıyor, özellikle yüksek kan basıncının, yani yüksek tansiyonun önüne geçiyor.

Bu özelliğiyle kötü kolesterole meydan okuyor, yükselen kolesterolün dengelenmesini sağlıyor.

Kan basıncını dengelemesi sayesinde uzun vadede oluşabilecek kalp ve damar hastalıklarının da önüne geçiyor, kalp sağlığımızı koruyor.

İçindeki bolca C vitamini sayesinde güçlü antioksidan özellikler gösteriyor, kış hastalıklarına karşı vücudumuzu koruyor.

Var olan öksürük, burun akıntısı gibi hastalık belirtilerinin ve grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkların hızla iyileşmesini sağlıyor.

Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde akciğer ve mide kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı vücudumuzu koruyor.

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor.

Hazımsızlık, gaz sancısı gibi problemlerin hızla çözülmesini sağlıyor.

Bağırsakların da sağlıkla çalışmasına destek veren hibiskus, bu sayede kabızlık probleminin de hızla çözülmesine yardımcı oluyor.

Vücutta, özellikle iç organlarda oluşabilecek aşırı yağlanmanın önüne geçiyor.

Çay olarak tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olduğu biliniyor.

Mantar oluşumunu engellediği de bilinen faydaları arasında yer alıyor. Antibakteriyel özellikleri sayesinde cildimizi bu zararlı oluşumlardan koruyor.

Antioksidan özelliklerinin beynin sağlıkla çalışmaya devam etmesine de destek olduğu biliniyor, özellikle hafızayı güçlendiriyor.

Bu özelliği sayesinde motivasyonu artırma konusunda da oldukça etkili olduğu biliniyor.

HİBİSKUS ÇAYI NASIL DEMLENİR?

MALZEMELER:

• 1 tutam kurutulmuş hibiskus çiçeği

• 1 su bardağı su

Kaynattığınız suyu kenara alın, ardından içine kurutulmuş hibiskusları ilave edin, 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Süzüp afiyetle için.

Dilerseniz bu çayı demledikten sonra içerisine bal, limon ya da çubuk tarçın ilave edebilirsiniz.