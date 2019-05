Hıdırellez ibadetleri nedir? Hıdırellez’de ne yapılır?

Vatandaşlar, Hıdırellez ibadetlerini ve Hıdırellez’de ne yapıldığını araştırıyor.Hıdırellez'de baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme geleneği vardır. Baharın ilk kuzusu yenilirse sağlık, canlılık kazanılacağı, şifa bulunulacağı inancına sahip olunur. Bu sebeple, Hızır Aleyhisselam’ın gezdiği kabul edilen yeşil yerlerde dolaşıp çiçek toplandığı, oyunlar oynandığı, baharın ilk kuzusu kesilerek yenildiği biliniyor. Haberin devamında Hıdırellez ibadetleri ile ilgili detayları bulabilirsiniz.

HIDIRELLEZ GÜNÜ'NDE KILINMASI GEREKEN NAMAZ NEDİR?

Hıdırellez günü İkindi namazından sabah namazı vaktine kadar Allah rızası için 2 rekatlık namaz kılıp tüm hacetlerinizin kabulü için duada bulunabilirsiniz. İşte, Hıdırellez namazından sonra okunması gereken dua…

"Ya Rabbi Sen dünyanın kainatın sahibisin. Her canlıyı yaratan Sensin. Benim ve her canlının Rabbi de Sensin. Benim hem dünyamı hem de ahiretim güzel eyle. Bana ve tüm kullarına hak ettiğimiz gibi değil lutfunla ve merhametinle muamele eyle. Hızır (as) ve Hıdır(as) bana yoldaş eyle. Bizleri hata ve yanlışlarımızdan döndürsünler. Maddi ve manevi sıkıntılarımızda her zaman yanımızda olsunlar. Dualarımızı Senin güzel isimlerin hürmetine, habibin hürmetine kabul buyur. Amin

HIDIRELLEZ RÜTÜELLERİ NELERDİR?

Hıdrellez'de baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme ritüeli bulunmaktadır. Baharın ilk kuzusu yenildiği vakit sağlık, canlılık kazanılacağı, şifa bulunulacağı inancı hakimdir. Bu nedenle, Hızır Aleyhisselam’ın gezdiği kabul edilen yeşil yerlerde dolaşıp çiçek toplanır, oyunlar oynanır, baharın ilk kuzusu kesilerek yenilir. Toplanan çiçekler kaynatılıp içilirse hastalıklara iyi geleceğin; bu su ile kırk gün yıkanan kişinin gençleşip güzelleşeceğine inanılır. Zaten “Hızır Hakkı” için kurban ve adakta bulunmak, Hızır geleneğinde yaygın bir şekilde görülmektedir. Öte yandan Anadolu’nun bazı yerlerinde Hıdrellez Bayramı’nda edilen duaların ve isteklerin gerçekleşmesi adına sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme gibi adetler bulunmaktadır.

Hızır’ın eli değen şeylerin dolup taştığı rivayeti nedeniyle Hızır günü arifesinde yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağzı açık bırakılır. Ev, bağ, bahçe isteyenler herhangi bir yere istediklerinin küçük bir modelini yaparak; altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ağaç yapraklarını kollarına veya boyunlarına takarak isteklerine kavuşacaklarına inanır

HIDIRELLEZ GÜNÜ'NDE EDİLMESİ GEREKEN DUA NEDİR?

Bismillahirrahmanirrahim…

Bin bir adım bir adım/Allah bir adım adım/Kerim kerem Allah/Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah/La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez günü Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Bu sebeple de hıdırellez günü yabancılara kucak açmak ve isteklerini reddetmemek gerekir. Zira Hızır'ın farklı suretlerle hıdırellez günü insanlara göründüğüne inanılır.

Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellezde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor.

Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.