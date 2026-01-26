İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3779
  • EURO
    51,4927
  • ALTIN
    7088.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Hikayeleri yürekleri dağladı! Önce yetim sonra öksüz kalan ikizleri ölüm ayırdı
Yaşam

Hikayeleri yürekleri dağladı! Önce yetim sonra öksüz kalan ikizleri ölüm ayırdı

Hatay'da, doğuştan yapışık kalçaları ameliyatla ayrıldıktan sonra babalarını ve 6 Şubat depreminde de annelerini kaybeden 10 yaşındaki ikizlerden Ali Haydar Çakırkaya, rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
Hikayeleri yürekleri dağladı! Önce yetim sonra öksüz kalan ikizleri ölüm ayırdı
ABONE OL

Siyam ikizi Medyan İsa'yla yapışık olan kalçaları 2016'da gerçekleştirilen operasyonla ayrılan, akciğerindeki sorun ve kalbindeki delik nedeniyle uzun yıllar tedavi gören Ali Haydar Çakırkaya, halasıyla yaşadığı Defne ilçesindeki evde rahatsızlandı.

Bir özel hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çakırkaya'nın naaşı, 2019'da cinayete kurban giden babası Fuat Çakırkaya'nın mezarının da olduğu Dokuz Sultan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Namaza, Çakırkaya'nın ikizi Medyan İsa ve halası Nevel Çakırkaya ile yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Miyase ve Fuat Çakırkaya çiftinin 4. kez denediği tüp bebek tedavisiyle 2016'da dünyaya gelen siyam ikizi Ali Haydar ve Medyan İsa'nın yapışık olan kalça bölgeleri, doğumdan bir ay sonra gerçekleştirilen ameliyatla ayrılmıştı. Babalarını kaybettikten sonra bir başlarına kaldıkları anneleri 6 Şubat 2023'teki depremde evlerinin yıkılması sonucu ölen ikizlere, hala Nevel Çakırkaya sahip çıkmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta görenleri şaşkına çeviren anlar! Ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.