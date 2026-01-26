Siyam ikizi Medyan İsa'yla yapışık olan kalçaları 2016'da gerçekleştirilen operasyonla ayrılan, akciğerindeki sorun ve kalbindeki delik nedeniyle uzun yıllar tedavi gören Ali Haydar Çakırkaya, halasıyla yaşadığı Defne ilçesindeki evde rahatsızlandı.

Bir özel hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çakırkaya'nın naaşı, 2019'da cinayete kurban giden babası Fuat Çakırkaya'nın mezarının da olduğu Dokuz Sultan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Namaza, Çakırkaya'nın ikizi Medyan İsa ve halası Nevel Çakırkaya ile yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Miyase ve Fuat Çakırkaya çiftinin 4. kez denediği tüp bebek tedavisiyle 2016'da dünyaya gelen siyam ikizi Ali Haydar ve Medyan İsa'nın yapışık olan kalça bölgeleri, doğumdan bir ay sonra gerçekleştirilen ameliyatla ayrılmıştı. Babalarını kaybettikten sonra bir başlarına kaldıkları anneleri 6 Şubat 2023'teki depremde evlerinin yıkılması sonucu ölen ikizlere, hala Nevel Çakırkaya sahip çıkmıştı.