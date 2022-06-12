Hindistan'da hayrete düşüren görüntü! Yaralı maymun, yavrusuyla birlikte veterinere gitti

Yavrusunu tedavi ettirmek için doktora giden maymunun videosu sosyal medyada viral oldu. Hindistan'da yavrusu ile birlikte yaralanan bir maymun veterinerin ziline basarak yardım istedi.

YAVRUSUNU ALIP VETERİNERE KOŞTU!

Hindistan'da hayrete düşüren bir olay yaşandı. Hindistan'da yaralı anne maymun, kucağında yavrusuyla bir hayvan tedavi kliniğine giderek veterinerden yardım istedi.

Veteriner hekimin kapısını çalan maymun, doktora kendi başındaki ve yavrusunun bacağındaki yarayı göstererek yardım istedi.

Başından yaralanan maymunun tedavi edildiği sırada çekilen görüntüler sosyal medyada trend oldu.



Veteriner hekim yavrusunu tedavi ederken; Maymun bir hastanın sandalyesinde oturarak bekledi. Maymunun tedavi sırasında yaralı başını ve yavrusunun yaralı bacağını veterinere gösterdiği anların görüntüleri sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından izlendi.



VETERİNER: BENI ÇOK DUYGULANDIRDI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre veteriner kliniğinin sahibi Ahmet, "Zili çalıp başını göstermesi ve muayene sürecinde gözlerimin içine bakması beni çok duygulandırdı. Kliniğin önüne maymun ve yavrusunu görmek isteyen yüzlerce kişi geldi. Ancak anne ve yavruyu tedaviden sonra doğaya bıraktık. Onları burada tutma hakkımız yok. Çünkü onlar doğanın parçası. Kliniğe evcil hayvanlarını tedavi için gelenlerden tek farkları bir ücret ödememeleri oldu. Ama anne maymun ve yavrusunun iyileştiğini görmek bizim için büyük mutluluk. Bu da bize yeter" dedi.