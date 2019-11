Hint pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Hint Pilavı tarifi sizlerle

Bugün Gelinim Mutfakta'da bugün Hint rüzgarları esiyor. Günün yarışma konusu yemek Hin yemeği olunca ortalık şenleniyor. Gelinler Hint kostümleri ile göz kamaştırıyorlar. Gelinlerden bugün Hint pilavı yapmaları istendi. Kayınvalideler gelinlerin hazırladığı hint pilavlarının tadına bakacak ve gelininin tabağını bulmaya çalışacaklar.Hint pilavı nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Hint Pilavı tarifine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

HİNT PİLAVI NASIL YAPILIR?

Hint Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

1 adet uzun kırmızı dolmalık biber

1 adet uzun ince havuç

4 diş büyük boy sarımsak

1 adet orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı tuz, karabiber

2 çay kaşığı toz köri

1 su bardağı bezelye (konserve, taze ya da dondurulmuş bezelye kullanılabilir)

Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

4 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz, kimyon, yenibahar

GELİNİM MUTFAKTA HİNT PİLAVI TARİFİ

Taze ya da dondurulmuş bezelye kaynayan suda en az 15 dakika haşlanıp süzülür. Konserve bezelye kullanılacaksa sadece suyunun süzülmesi yeterli olacaktır.

Havuç soyulup rendelenir. Biberler sapları kesilip tohumları ayıklandıktan sonra tavla zarı formunda doğranır. Soğan yemeklik, sarımsaklar pirinç tanesi büyüklüğünde dilimlenir.

Pirinç kaynar tuzlu suda 40 dakika kadar bekletilir. Diğer taraftan, zeytinyağı geniş bir pilav tenceresine koyulup orta ısılı ateşte kızdırılır. Sarımsaklar ve soğanlar eklenip 3-4 dakika kadar kavrulur.

Havuç ve biberler ilave edilip tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılarak 3-4 dakika daha kavrulur. Köri 2 yemek kaşığı kaynar suda karıştırılarak eritildikten sonra tencereye aktarılır.

Üzerine hemen sıcak et ya da tavuk suyu aktarılır. (et suyu ölçüsü pirinçin tam iki katı olmalı. Yani 2 su bardağı pirinçe 4 su bardağı et suyu kullanılmalı)

Tuz, kimyon ve yenibahar da serpiştirilip suyu süzülüp yıkanmış pirinç ve bezelye ilave edildikten sonra karıştırılır.

Tencerenin kapağı kapatılıp orta ısılı ateşte, pilav suyunu tamamen çekip göz göz oluncaya kadar pişirildikten sonra ocağın altı iyice kısılır.

Pilav çok kısık ateşte, 4-5 dakika daha pişirilip ocaktan alınır. Tencerenin kapağı açılıp kağıt havlu örtülür ve tekrar kapatılıp en az 20 dakika dinlendirilir. Dinlenen pilav karıştırılıp servis tabağına aktarılır.