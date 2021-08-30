Hırsızın da böylesi! Girdikleri iş yerinde fotoğraf çekip eğlenmişler

DHA 30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:40 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:40

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinin alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yeri sahipleriyle birlikte yapılan incelemede, bazı malzemelerin kapı girişinde ve yazıhanenin dağınık olduğu fark edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, içeri giren iki şüphelinin, rahat tavırlar sergileyerek malzemeleri çaldıklarını, birbirlerinin cep telefonuyla fotoğraflarını çekip eğlendiklerini, çaldıkları eşyalarla kapıya yöneldiklerinde ise alarmın çalması üzerine paniğe kapılıp çaldıklarını bırakarak kaçtıklarını belirledi. Ekipler, şüphelilerin M.C.G. (16) ve B.K. (16) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. İkisinin de 26 ayrı suça karıştığı anlaşılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.