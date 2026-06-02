Hırsızlığın böylesi görülmedi! Önce süslendiler, sonra çaldılar

Konya'da bir caminin şadırvan bölümüne giren iki kişi, ayna karşısında vakit geçirdikten sonra güvenlik kamerasını sökerek çaldı. Şüphelilerin süslenmesi ve hırsızlık anı çalınan kameraya saniye saniye yansıdı.

İHA2 Haziran 2026 Salı 13:56 - Güncelleme:
Olay, geçtiğimiz pazar günü 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Karabayır Sokak'ta bulunan Kudüs Camii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caminin şadırvan bölümünde bulunan güvenlik kamerasının yerinde olmadığını fark eden cami görevlileri, kayıt cihazından görüntüleri izledi. Görüntülerde, 2 kişinin şadırvana geldikten sonra önce ayna önünde süslendikleri ardından güvenlik kamerasını çaldıklarının görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekiplerinin incelemesinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"SAÇINI DÜZELTİYOR BUNU İYİKİ YAPIYORUM DER GİBİ"

Cami cemaatinden Hüseyin Yüksel, "Pazar günü ikindi namazı sonrası iki şahıs gelmiş hem içerideki aynaya zarar vermiş hem de güvenlik kamerasını çalmış. Bu tuvalet büyük emeklerle yapıldı. Tek camimize özel değil, yanımızda da Leylekli Park var, oraya gelen vatandaşlarımız da kullanıyor. Vatandaşlarımız için yapılan bu yerin korumasını maalesef yapamıyoruz. Kendini bilmez kişiler de böyle zarar veriyor. İnşallah bunu yapan kişiler bulunur zarar karşılanır. Güvenlik kamerasını kıran kişi geliyor, sanki bir övgü gibi önce saçını falan düzeltiyor. Biz de bunu iyiki yapıyorum izlenimi oluyor, üzüntü içerisindeyiz" diye konuştu.

  • kamera hırsızlık
  • şadırvan hırsızlık
  • Konya cami

