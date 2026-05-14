Yaşam

Hırsızlık yaparken yakalandı: 16 yaşındaki genç suç makinesi çıktı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede yaşanan 6 ayrı hırsızlık olayı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 2'si çocuk 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 16 yaşındaki çocuğun 40 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

IHA14 Mayıs 2026 Perşembe 11:05
Avcılar ilçesinde, nisan ayından mayıs ayının ilk çeyreğine kadar meydana gelen 3 iş yeri, 1 adet oto hırsızlığı ve 2 adet evden hırsızlık hadiseleri üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda 2'si çocuk 6 şüphelinin bilgilerine ulaştı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

29 Nisan tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde evden hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen 21 yaşındaki G.Ç, Firuzköy Mahallesi'nde işletmelerden açıktan hırsızlık yaptığı belirlenen N.A. (45), H.T. (20) ve C.D. (24), 8 Mayıs günü Yeşilkent Mahallesi'nde oto hırsızlığı yaptığı öğrenilen 16 yaşındaki H.K. ile birlikte 15 yaşındaki E.U. ve 1 Mayıs günü kalacak yeri olmadığı bahanesiyle arkadaşının deposunda kalmak isteyen ve 52 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen K.O. isimli şahıs gözaltına alındı.

6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

16 YAŞINDA 40 ADET SUÇ KAYDI

Öte yandan, Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan oto hırsızlığı üzerine harekete geçen ekipler tarafından yakalanan 16 yaşındaki H.K. isimli çocuğun 40 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

