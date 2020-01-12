12.01.2020 15:09 - Güncelleme: 12.01.2020 15:09

Bu akşam saat 20:00'da Star Tv'de yayınlanacak olan Hızlı ve Öfkeli 6 hakkında araştırmalar hız kazandı. Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Hızlı ve Öfkeli 6 filminin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. 2013 yapımı film izleyenelerine keyifli dakikalar yaşatacak. Hızlı ve Öfkeli filmine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

HIZLI VE ÖFKELİ 6 KONUSU NEDİR?

Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir.

Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vaat eder.

Vin Diesel ve Paul Walker'ın sinema tarihine soygun ve araba kovalamacası olarak geçen ünlü serisinin son halkası olan film, bu sefer İspanya'da ve İngiltere'de çekildi. Yapımın yönetmenliğini ise seride yapımcı kimliği ile de yer alan Justin Lin üstlenirken, senaryo Chris Morgan'a ait...

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hızlı ve Öfkeli 6 filminin oyuncu kadrosunda; Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Paul Walker ve Vin Diesel yer alıyor.