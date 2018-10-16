HKS Mobil uygulaması nedir nasıl kullanılır Hal Kayıt Sistemi (HKS) ne işe yarıyor? soruların yanıtları merak konusu oldu. Ticaret Bakanlığı’nın geliştirdiği 'Hal Kayıt Sistemi’nin mobil uygulaması HKS Mobil’in tüketici versiyonu devreye alındı. Konuya ilişkin bilgi veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, HKS Mobil uygulamasını anlattı. Tüketiciler tarafından bir süredir merakla beklenen uygulamaya sonunda kavuşuluyor. Hal Kayıt Sistemi ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Ticaret Bakanlığı’nın bünyesinde geliştirilen ve tüketicilerin sebze/meyve bilgilerini mobil cihazları üzerinden kontrol etmesini sağlayan “Hal Kayıt Sistemi” uygulaması aktif olarak kullanıma sunuldu. HKS Mobil uygulaması ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

“HKS Mobil” adı verilen uygulama, iOS cihazlar için App Store‘dan, Android cihazlar için ise Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama ile kullanıcılar, gittikleri bir süpermarketteki meyve ve sebze reyonunda etiketlerin yanında bulunan QR kodlarını taratıp, ürün bilgilerine ulaşabiliyor.

Uygulamayı indiren tüketiciler, uygulamanın “Barkod Sorgulama” erkanından, cep telefonlarının kameraları aracılığıyla QR kodunu tarattığı ürünle ilgili üretici, üretim tarihi ve yeri, tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi bilgileri mobil cihazlarından öğrenebiliyor.

Tüketiciler, HKS Mobil ile mobil cihazlarından şu bilgilere erişebiliyor:



Perakende satış noktalarında yer alan kare kodlu ürün künyelerini sorgulayabilme

Satın alınan sebze ve meyvelerin üreticisini, üretildiği bölge ve miktar bilgilerini öğrenebilme

Satın alınan sebze ve meyvelerin üretim zamanını ve hangi üretim yöntemi ile (organik, iyi tarım, konvansiyonel) üretildiğini görebilme

Ürün geçmişine, geçmiş firma bilgilerine, kaç kez ve hangi fiyattan el değiştirdiği bilgisine ulaşabilme

Ürünün satışa sunulduğu il/ilçe/belde perakende satış noktası bilgilerini öğrenebilme

HKS MOBİL NEDİR, NASIL KULLANILIR, NE İŞE YARAR?



Ürün künyesi kapsamında geliştirilen "Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil" uygulamasıyla vatandaş artık, satın aldığı meyve ve sebzeye ilişkin üretim tarihi, yeri, alış ve satış fiyatı gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebilecek.



Konuya ilişkin bilgi veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu şekilde fahiş fiyat artışı varsa tespit edebilecek, vatandaşlarımız bir anlamda kendi denetimini kendisi yapmış olacak" dedi. Pekcan, "5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" istinaden sebze ve meyve ticaretinde bildirim modelinin hayata geçtiğini hatırlattı.



ÜRÜN KÜNYESİYLE ŞEFFAFLIK



Bu modelin uygulanmasını sağlayan Hal Kayıt Sistemi'nin Ticaret Bakanlığının bünyesinde faaliyete alındığını anlatan Pekcan, uygulamayla sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması ve söz konusu ticaretin elektronik ortamda takip edilmesinin amaçlandığını bildirdi.



Pekcan, ürün künyesiyle sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığın sağlanmasını amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Malların toptan ve perakende satışında bulundurulması gereken bu künyeler, sebze ve meyveler için adeta bir kimlik vazifesi görüyor. Künye numaralarının sorgulanmasıyla sebze ve meyvelere ilişkin perakendecinin alış fiyatı dahil her aşamada oluşan fiyat bilgilerine de ulaşabilmesi mümkün olacak."



TÜKETİCİYE 'MOBİL' KOLAYLIK



Tüketicilerin sorgulama işleminin "www.hal.gov.tr" web adresi üzerinden ya da "444 0 425" numaralı HKS Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılabildiğine işaret eden Pekcan ayrıca, "HKS Mobil" uygulamasının tüketicilerin kullanımına sunulduğunu kaydetti. Pekcan, söz konusu mobil uygulamayla ürün künyelerinde yer alan karekodların sorgulanmasına imkan tanındığını anlatarak, böylece tüketicilerin ürüne ilişkin bilgilere daha kolay ve hızlı şekilde erişebilmesinin sağlandığını ifade etti.



Pekcan, Bakanlığın son dönemde fırsatçılık yapmaya çalışanlara yönelik denetim çalışmalarına etkin bir şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, bu uygulamalarla enflasyonla mücadeleye de katkı sağlanacağını kaydetti.







MARKETTEN SONRA SIRA PAZARLARDA



Ürün künyesi uygulamasının marketlerde kullanılmaya başlandığına işaret eden Ticaret Bakanı Pekcan, ürün künyesi ve mobil uygulama sistemini diğer tarım ürünleri ve başta pazar yerleri olmak üzere tüm perakende satış noktalarında yaygınlaştıracaklarını ve kamuoyunda bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını bildirdi.



Ruhsar Pekcan ayrıca, tüketici sağlığının korunması açısından özel önem taşıyan, üretim esnasında kullanılan tarımsal ilaç ve gübre bilgilerinin gelecek dönemde künyede yer almasına yönelik çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi.