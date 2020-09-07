Hobi olarak başladı, şimdi şehirleri süslüyor

AA 07 Eylül 2020 Pazartesi 12:02 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 12:02

Doğubayazıt ilçesine bağlı Ağrı Dağı eteğindeki Karaca köyünde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Abdullah Şahin, 2010 yılında hobi amaçlı evinin önünde saksılarda farklı türlerde çiçek yetiştirmeye başladı.

Saksılara ektiği tohumların büyüyerek kısa sürede çiçek açmasıyla hobisini ticarete dönüştürmeye karar veren Şahin, internet üzerinden araştırmaları neticesinde çiçek tohumu üreticiliğinin bölgede çok fazla yapılmayan kazançlı bir iş olduğunu fark etti.



Zamanla yetiştirdiği çiçeklerden tohum elde etmeyi başaran Şahin, 2011 yılında Ağrı Dağı eteğindeki evinin yanında bulunan bir dönümlük bahçesini çiçek yetiştiriciliği için ayırdı.

Sulama sisteminden fiziki altyapısına kadar tamamen kendi imkanlarıyla yenilediği bahçesinde 20 çeşit çiçek yetiştiren Şahin, bu çiçeklerden her yıl elde ettiği ortalama 15 bin paket tohumu başta çevre il ve ilçeler olmak üzere İstanbul ile İzmir gibi büyükşehirlere pazarlıyor.

- HOBİ AMAÇLI BAŞLADI, ŞİMDİ İL DIŞINA PAZARLIYOR

Çiftçi Şahin, AA muhabirine, 2012'den bu yana gayet başarılı şekilde üretime devam ettiğini söyledi.

ŞAHİN, ŞUNLARI DİLE GETİRDİ:

"Çiçeklerden tam verim alınca internetten yaptığım piyasa araştırmalarım sonucu bu işin bölgede hatta Türkiye'de çok fazla yapılmadığını fark ettim. Bunun üzerine 2011 yılında evimin yanındaki bir dönümlük araziyi bu iş için özel bahçeye dönüştürdüm.

Her yıl 20 farklı tür çiçekten elde ettiğimiz tohumları başta çevre il ve ilçeler olmak üzere İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere pazarlıyoruz."

Tohumları yurt dışı ticaretiyle uğraşan kişilere de sattığını söyleyen Şahin, iklim koşullarına dayanıklı ve garantili tohum sattığını dile getirdi.

Şahin, devlet desteğiyle işini büyütmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.