İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4354
  • EURO
    53,255
  • ALTIN
    6834.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Hortum köyde hasara yol açtı: Çatılar uçtu, ağaç ve elektrik direkleri devrildi
Yaşam

Hortum köyde hasara yol açtı: Çatılar uçtu, ağaç ve elektrik direkleri devrildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum hasara yol açtı. Köyde yapılan ilk incelemede bazı evlerin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği belirlendi.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
Hortum köyde hasara yol açtı: Çatılar uçtu, ağaç ve elektrik direkleri devrildi
ABONE OL

Çorum'un Sungurlu ilçesi ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca köyünde zarara neden oldu. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇ VE ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ

Köyde yapılan ilk incelemede bazı evlerin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği belirlendi.

Köyde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.

Öte yandan hortumun oluşumu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

  • hortum hasarı
  • çatı uçuşu
  • ağaç devrilmesi

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.