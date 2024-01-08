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Yaşam

Ardahan'da buzla kaplanan nehir Antarktika'yı anımsattı

Soğukların etkili olduğu Ardahan'da Kura Nehri'nin devamında kurulan sette akan su buz tuttu. Buz tabakaları oluşan Kura Nehri'ndeki görüntüler Antarktika'yı akıllara getirdi.

IHA8 Ocak 2024 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Ardahan'da buzla kaplanan nehir Antarktika'yı anımsattı
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Kışın sert ve çetin geçtiği kentte özellikle sabaha doğru etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı. Donan nehrin devamında kurulan 'set' adeta bir şelale görünümünü aldı.

Kar yağışının ardından soğukların etkili olduğunu söyleyen Can Polat Aktaş, görüntünün Antarktika'yı andırdığını ve doğal bir güzelliğin ortaya çıktığını söyledi. Aktaş, "Ardahan'da kar yağışının ardından soğuklar başladı. Şu anda Sibirya soğukları etkili oluyor. Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen dondu. Havamız soğuk olabilir ama insanımız sıcakkanlı. Şu anda sanki Antarktika'da bir yer burası" dedi.

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