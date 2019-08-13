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Hükümlülerin 'dikili ağacı' 1 milyonu aştı

Denetimli serbestlik kapsamında son 2,5 yılda kamuya yararlı işte çalışma yükümlülüğü bulunan 50 bin 16 hükümlü, 1 milyon 152 bin 636 fidan dikti.

  • AA
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AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığından aldığı bilgiye göre, cezanın sosyal hayatta infazını sağlayan denetimli serbestlik kapsamında, bazı hükümlüler kamu hizmetinde ücretsiz çalıştırılıyor.

Hükümlülerin topluma kazandırılmasını amaçlayan denetimli serbestlik ile 2006'dan bugüne kadar yaklaşık 730 bin kamu hizmeti cezası, denetimli serbestlik müdürlüklerinin koordinesinde infaz edildi.

Bazı hükümlüler, kamuya yararlı işte çalışma yükümlülüğü çerçevesinde, cezalarını fidan dikerek ve ağaç bakımı yaparak çekti.

Bu kapsamda, 2017'de 14 bin 630 hükümlü 424 bin 721, geçen yıl 25 bin 484 bin hükümlü 516 bin 52, bu senenin ilk 6 ayında 9 bin 902 hükümlü 211 bin 863 fidan dikti.

Aynı hükümlüler 2017'de 569 bin 493, geçen sene 1 milyon 211 bin 933, bu yılın 6 ayında da 496 bin 836 ağacın bakımını yaptı.

Böylece son 2,5 yılda 50 bin 16 hükümlü tarafından 1 milyon 152 bin 636 fidanın dikimi, 2 milyon 278 bin 262 ağacın bakımı yapılmış oldu.

Çalışmalarla fidan diken ve ağaç bakımında görev yapan hükümlüler, Türkiye'deki ağaçlandırılmış alan ve orman sayısının artmasına da katkı sağladı.

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