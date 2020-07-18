Hurdaya dönen araçtan 3 kişi yaralı çıkarıldı

İHA 18 Temmuz 2020 Cumartesi 23:30 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 23:30

Kaza, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde buluna Bağlar ilçesi Rıhan Parkı civarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, aşırı hız yapan 21 VA 045 plakalı otomobil, önünde seyreden 06 EY 5538 plakalı otomobile çarpmasıyla araç yoldan çıkarak yolun ortasında bulunan orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 EY 5538 hurdaya dönerken, araç içerisindeki 1’i kadın 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza sonrası yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgeye gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan her iki otomobil çekiciyle kaldırılırken, kısa süreliğine kapanan yol ise tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin polis ekipleri bölgede güvenlik ve mobese kamera kayıtlarını incelerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.