Hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Potasyum, magnezyum ve kalsiyum olmak üzere birçok mineral ile vitamin bakımından zengin olan hurmanın en büyük özelliği; Antioksidan içermesi nedeniyle vücudu zehirlenmelerden ve zararlı besinlerden korur. Peki Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi organa iyi gelir? İşte hurmanın vücuda faydaları

HURMA HANGİ ORGANA İYİ GELİR?

Taze hurma mükemmel bir lif kaynağıdır. Ayrıca birçok vitamin, mineral ve doğal şeker içerir. İçerisindeki lifin sindirimi uzun sürer, bu da uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır.

En büyük faydası sindirim sistemi organlarına olan etkisidir. Yüksek lif, vitamin, mineral ve doğal şeker içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırıp kan şekerini dengeler.

Hurma, mükemmel bir lif kaynağıdır ve doğal şeker bakımından yüksektir. Bu lif ve şekerin birleşmesi, kan şekerinizin daha dengeli ve yavaş şekilde artmasına, kısa süre sonra düşmeden enerji dolu hissetmenize yardımcı olur.

HURMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Hurma, Ramazanda sofralarda yer alan lezzetlerden biridir. Hurmayı ramazan haricinde de tüketmek gerekir.

Sabahın erken saatlerinde aç karnınıza hurma tüketerek, doğal şeker ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bununla birlikte yüksek lif içeriği sayesinde gün boyu sizi tok tutacak ve tatmin edecektir. Hurma, mükemmel bir lif kaynağıdır ve doğal şeker bakımından yüksektir.

Tam bir besin deposu olan hurma kansızlıktan, Alzheimer'a birçok sağlık sorununa olumlu yönde etki gösteriyor. İşte hurmanın faydaları ve iyi geldiği hastalıklar...

GÜÇLÜ BIR ANTIOKSIDAN

Çok iyi bir antioksidan olan hurma, vücudu zararlı bakteri ve mikroplardan arındırır. Antioksidan içeriği hücrelerin yenilenmesini sağlıyor.

Ayrıca hurma diğer meyveler gibi bekledikçe antioksidan özelliğini kaybetmez, aksine artırır.

SINIR SISTEMINI GÜÇLENDIRIR

Hurma içeriğinde bol miktarda B6 vitamini barındırıyor. Bu vitamin ise sinir sistemini güçlendiriyor, strese karşı savunma gerçekleştiriyor. İçerdiği magnezyum vitamini de sinir sistemini güçlendirerek sağlıklı çalışmasını sağlar.

ZENGIN LIF KAYNAĞI

100 gram hurma yaklaşık 3,5 gram lif içeriyor. Lifçe zengin olduğu için de midede uzun süre kalarak tokluk hissi veriyor, sindirimi yavaşlatıyor. Böylelikle acıkma süresini uzatarak daha az yemek yemenizi sağlıyor.

ORUCU HURMA İLE AÇMAK SÜNNET Mİ?

Sahabeden Selman İbni Amir ed-Dabbi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed (S.A.V) şöyle buyurdu: "Herhangi biriniz iftar etmek istediği zaman orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa, su ile iftar etsin. Su temizdir."[Ebu Davud, Savm 21; Tirmizi, Zekat 26, Savm 10