  • Yaşam
  Huzurevinde dehşete düşüren görüntü! Bakanlık harekete geçti
Yaşam

Huzurevinde dehşete düşüren görüntü! Bakanlık harekete geçti

Büyükçekmece'deki bir huzurevinde yaşanan dehşet anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yaşlı adama yapılan eziyetin ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HABER MERKEZİ17 Aralık 2025 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren bir huzurevinde yaşanan olay dehşete düşürdü. 2023 yılında huzurevinde kalan kişinin darbedildiği görüntülere ulaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dehşete düşüren görüntüler hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerince, ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edildiği, gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

