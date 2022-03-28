İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2022 Pazartesi / 25 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,82
  • EURO
    16,3239
  • ALTIN
    932.028
  • BIST100
    2175.51
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İbn-i Sina reçetesi! Baş ağrısını bir anda kesiyor
Yaşam

İbn-i Sina reçetesi! Baş ağrısını bir anda kesiyor

Ünlü hekim İbn-i Sina bin yıl önce sunduğu reçeteyle baş ağrısı sorunu yaşayan kişilere tavsiyelerde bulundu. İbn-i Sina'nın yüz yıllar önce sunduğu reçeteler günümüze de ışık tutarken hastalar tarafından da dikkatle araştırılıyor. İşte detaylar...

28 Mart 2022 Pazartesi 00:10 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 01:24
ABONE OL

Ünlü hekim İbn-i Sina'nın reçeteleri günümüze ışık tutuyor. Bir çok hastaya vermiş olduğu reçetelerle şifa vesilesi olan ünlü hekimin baş ağrısı konusunda sunduğu öneriler de hastalar tarafından araştırılıyor. İşte İbn-i Sina'nın baş ağrısı için sunduğu reçete...

İBN-İ SİNA REÇETESİ

Ünlü hekimin sağlık, hastalık, yemek ile ilgili sözleri insanlar tarafından araştırılıyor. İbn-i Sina'nın baş ağrısı hakkında sunduğu reçeteyi ise sizler için derledik:

"Sürekli baş ağrısı çeken kişilerin kan vermesi ve düzenli olarak yumurta yemesi halinde ağrı bir süre sonra kesilecektir. Alternatif tıpta çok kullanılan bir yöntem olan hacamat için ise, kim acı çekiyor ise hacamata götürün demiştir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için hacamat yaptırmayı önermiştir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.