İbn-i Sina reçetesi! Baş ağrısını bir anda kesiyor

Ünlü hekim İbn-i Sina'nın reçeteleri günümüze ışık tutuyor. Bir çok hastaya vermiş olduğu reçetelerle şifa vesilesi olan ünlü hekimin baş ağrısı konusunda sunduğu öneriler de hastalar tarafından araştırılıyor. İşte İbn-i Sina'nın baş ağrısı için sunduğu reçete...

İBN-İ SİNA REÇETESİ

Ünlü hekimin sağlık, hastalık, yemek ile ilgili sözleri insanlar tarafından araştırılıyor. İbn-i Sina'nın baş ağrısı hakkında sunduğu reçeteyi ise sizler için derledik:

"Sürekli baş ağrısı çeken kişilerin kan vermesi ve düzenli olarak yumurta yemesi halinde ağrı bir süre sonra kesilecektir. Alternatif tıpta çok kullanılan bir yöntem olan hacamat için ise, kim acı çekiyor ise hacamata götürün demiştir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için hacamat yaptırmayı önermiştir."