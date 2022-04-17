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  • İbn-i Sina Ramazan'da susuzluk için bu 3 besini önerdi! Sofranızda yer açın...
Yaşam

İbn-i Sina Ramazan'da susuzluk için bu 3 besini önerdi! Sofranızda yer açın...

İbn-i Sina Ramazan ayında susuzluğa karşı dirençli olabilmek için önemli tavsiyelerde bulundu. Tavsiye ettiği besinlerin iftar ve sahurda mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirten ünlü düşünür İbn-i Sina'nın sözleri ve önerileri şu şekilde...

aksam.com.tr17 Nisan 2022 Pazar 22:56 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 23:43
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Ünlü bilim insanı İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdiği besin tavsiyeleri ile insanlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayında oruç tutan insanlar gün içerisinde susuzluğa karşı dirençli olmak için araştırmalar yapıyor. İşte İbn-i Sina'nın susuzluğa karşı önerdiği besinler...

İBN-İ SİNA REÇETESİ: DEMİRHİNDİ ŞERBETİ

Ünlü düşünür İbn-i Sina Ramazan ayında iftardan sonra ve sahur vaktine girmeden önce demirhindi şerbeti tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu şerbeti tüketerek susuzluğunuzu gün içinde en aza indirebilirsiniz.

İBN-İ SİNANIN SUSUZLUK İÇİN ÖNERDİĞİ 3 BESİN

Demirhindi

Kayısı kompostosu

Armut

DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI

Susuzluğa karşı etkilidir

Kusmaya karşı etkilidir

Safrayı bağırsaklar yoluyla atar

Ateşli hastalıklarda faydalıdır

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