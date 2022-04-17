İbn-i Sina Ramazan'da susuzluk için bu 3 besini önerdi! Sofranızda yer açın...

Ünlü bilim insanı İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdiği besin tavsiyeleri ile insanlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayında oruç tutan insanlar gün içerisinde susuzluğa karşı dirençli olmak için araştırmalar yapıyor. İşte İbn-i Sina'nın susuzluğa karşı önerdiği besinler...
Ünlü düşünür İbn-i Sina Ramazan ayında iftardan sonra ve sahur vaktine girmeden önce demirhindi şerbeti tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu şerbeti tüketerek susuzluğunuzu gün içinde en aza indirebilirsiniz.
Demirhindi
Kayısı kompostosu
Armut
Susuzluğa karşı etkilidir
Kusmaya karşı etkilidir
Safrayı bağırsaklar yoluyla atar
Ateşli hastalıklarda faydalıdır