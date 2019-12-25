25.12.2019 14:54 - Güncelleme: 25.12.2019 14:54

İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtlaır merak ediliyor. Bu akşam Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile gündeme gelen İbrahim Çelikkol hakkında araştırmalar yapılıyor. İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli doğumlu. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. İbrahim Çelikkol hakkında tüm detaylara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli doğumlu. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde rol aldı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır. Son olarak Muhteşem İkili dizisinde rol aldı.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN EŞİ MİHRE MUTLU KİMDİR?

Mimar Mihre Mutlu, 2008-2010 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu.

İş hayatına Han İnşaat bünyesinde part time mimar olarak başlayan Mutlu, Marsan Holding'le de çalıştı. Ali Türker Product'ta da kısa bir süre görev aldı.

İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu Çelikkol ile nişanlandığı dönemde herkes Mihre Mutlu Çelikkol'u Fahriye Evcen'e benzetmişti.

1989 yılında dünyaya gelen Mihre Çelikkol'un doğum tarihi, gün ve ay olarak bilinmediği için burç bilgisi bilinmiyor.