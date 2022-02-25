İbrahim Saraçoğlu öyle bir çay önerdi ki yağlar cayır cayır yanacak! 3 malzeme ile...

Posta 25 Şubat 2022 Cuma 23:23 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 23:23

Dr. İbrahim Saraçoğlu zayıflamak isteyenlere özel bir kür tarifinde bulundu. 3 malzeme ile gerçekleşen Tilya kürü kilo vermek isteyenler için bire bir... Sadece bu kürü sağlık problemi olmayan kişilere tavsiye ediyor ve yılda bir kez yapılmasını tavsiye ediyor...

İŞTE İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN TİLYA KÜRÜ TARİFİ

Tilya kürü 3 farklı bitki ile kolayca hazırlanır.

Kuşburnu (10 tane)

Ihlamur (10 gr)

Altın otu (10 gr)

Bu bitkilerde bulunan tilirozit bileşeni hormonları dengeler ve yağların depolanmasının önüne geçer. İnsülin direncini kırarak daha uzun süre tok hissettirir. İştah kontrolü sağlar ve gereksiz açlık krizlerinin önüne geçer.

TİLYA ÇAYI NASIL YAPILIR?

* Ihlamur (10 gr)

* Kuşburnu (10 tane)

* Altın otu (10 gr)

1 litre tatlı (klorsuz) suyu bir kaba alarak kaynatın.

10 tane kuşburnu tohumunu havanda hafifçe çatlatın

Kaynayan suyun içerisinde bir tutam (10 gram) ıhlamur ve 10 tane kuşburnu atıp 4 dakika kaynatın.

Ardından 1 tutam (10 gram) altın otu atarak 4 dakika daha kısık ateşte kaynatın ve ocaktan alın. Ilımaya bırakın

Altın otunu fazla koyarsanız tadı acıyabilir.

SÜZÜN

Yemeklerden 15-20 dakika önce tüketin

Kalan kısmı cam bi kapta saklayarak ertesi gün tüketebilirsiniz.

Uygulamaya 1 ay devam edin ve 2 hafta ara vererek uygulamaya devam edin.