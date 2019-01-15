İbrahim Tatlıses'in annesi hayatını kaybetti
Sanatçı İbrahim Tatlıses’in annesi Leyla Tatlı, bir süredir tedavi gördüğü Bahçelievler’deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.
- AA
Leyla Tatlı’nın cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Tatlıses, "Baş tacım, kıymetli anam, Leyla Sultanım hakkın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür. Cenazesi 16 Ocak Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir." ifadelerini kullandı.
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