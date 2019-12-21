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Yaşam

İbrahim Tenekeci kimdir? İbrahim Tenekeci kaç yaşında, nerelidir?

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Star Gazetesi tarafından bu yıl altıncısı verilen Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu. Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, eserleriyle Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adaylar arasından, 8 kişi 6 ayrı dalda ödüle layık görüldü. 'Necip Fazıl Ödülleri 2019'da, 'Necip Fazıl Şiir Ödülü' İbrahim Tenekeci'ye verilecek. Peki, İbrahim Tenekeci kimdir? İbrahim Tenekeci kaç yaşında, nerelidir? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde..

21.12.2019  15:24 - Güncelleme: 21.12.2019  15:24
İbrahim Tenekeci kimdir? İbrahim Tenekeci kaç yaşında, nerelidir? gibi soruların yanıtları merak konuus oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Star Gazetesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri bugün sahiplerini bulacak. Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, eserleriyle Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adaylar arasından, 8 kişi 6 ayrı dalda ödüle layık görüldü.  "Necip Fazıl Ödülleri 2019"da, "Necip Fazıl Şiir Ödülü" İbrahim Tenekeci'ye verilecek. 
 
İBRAHİM TENEKECİ KİMDİR? 
İbrahim Tenekeci, 1 Eylül 1970 yılında Kastamonu'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini yarıda bırakıp edebiyata yönelmiştir. Bir dönem de kitapçılık yapan yazarın ilk şiiri 1988 yılında yayınlanmıştır.
 

 
İbrahim Tenekeci, 1998-1999 yılları arasında Sağduyu gazetesinde kültür sanat editörü ve köşe yazarı olarak çalışmış, Milli gazetede köşe yazarlığı ve düşünce sayfası editörlüğü yapmıştır.
 
Ağır Misafir adlı eseri ile 2008 yılında, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçilerek aynı yıl da yılın yazarı ödülüne layık görülen İbrahim Tenekeci, evli ve beş çocuk babasıdır.
 
İBRAHİM TENEKECİ - NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ
İlk kitabı Üç Köpük’ten itibaren dikkat çeken temiz Türkçe’si, kendine özgü, istisnai bir şiir dünyası kurma becerisi, modernleşmenin yol açtığı toplumsal ve bireysel çelişkilere dair güçlü dikkati ve şiir yayıncılığına katkıları sebebiyle Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık görülmüştür.
 
NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ HAKKINDA
Necip Fazıl Ödülleri; Şair, yazar ve düşünce adamı Necip Fazıl Kısakürek anısına her yıl sanat, fikir ve edebiyat insanlarına verilen ödüllerdir. Star Gazetesi 2012-2013 yıllarında, Necip Fazıl tarafından çıkarılmış Büyük Doğu dergilerinin tıpkıbasımlarını gazete ile birlikte vererek okuyucu ile buluşturmuştu.
 
2014 yılından itibaren ise Star Gazetesi, Necip Fazıl’ın kültürel ve manevi mirasını sürdürme kaygısıyla her yıl Aralık ayında gerçekleştirilmek üzere ‘Necip Fazıl Ödülleri’ni kurmuştur. 2014 yılından beri her yıl düzenlenmekte olup, 2016 yılı itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenmeye devam etmektedir.

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor

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