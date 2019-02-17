İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İçişleri Bakanı Soylu: Son 3,5 ayda trafikte ölümler yüzde 35 azaldı

İçişleri Bakanı Soylu, 'Kasım, aralık, ocak ile şubat ayının 15'i itibarıyla trafikte ölümler yüzde 35 azaldı.' dedi.

  • AA
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kasım, aralık ve ocak ile şubatın 15'i itibarıyla trafikte ölümlerin yüzde 35 azaldığını bildirdi.

Soylu, Akdere AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışında, 31 Mart akşamı halkın vereceği kararla sadece belediye başkanının ve sadece belediye meclis üyelerinin seçilmeyeceğini söyledi. 31 Mart akşamından sonra Türkiye'de 4,5 yıl seçim olmayacağına işaret eden Soylu, "Cumhur İttifakı ile beraber Tayyip Erdoğan'ın ayağına sahada topu verin de bakın bakalım bizim karşımızdakilerin o kalesinde bir doksana, bir çatala nasıl takıyor." diye konuştu.

Son yıllardaki terörle mücadeleyle PKK'lıların dağlarda "fare gibi" kaçtığını vurgulayan Bakan Soylu, "PKK'lılar, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Irak'ın kuzeyine de kaçsalar, Suriye'nin içlerine de kaçsalar, onlara bu millete çektirdiklerinin bedelini ödetmezsek namerdiz." ifadesini kullandı.

"Öyle işi başlatınca yarım bırakmam"
Trafikte işleri biraz sıkılaştırdıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Yaya öncelikli trafiğe de asılacağım. Öyle işi başlatınca yarım bırakmam. Yaya öncelikli trafikte, yaşlılar, engelliler, anneler, babalar, yaya geçidine öğrenciler girdiği andan itibaren araba frene basacak. Bastırmasını biliriz, siz merak etmeyin. Önemli bir rakam veriyorum. 2017'de trafiğe 7 bin 427 can verdik. Bu büyük rakam değil mi? Anadolu'da bir ilçe kayboldu, bu o demektir. Şimdi, kasım, aralık, ocak ve şubat ayı 15'i itibarıyla trafikte ölümler yüzde 35 azaldı. Şimdi bin trafik polisi daha verdik. Onlar da başlıyorlar. Bu 7 bin 427 de kaç yapar biliyor musunuz? Yılda 2 bin 300 kişinin azalması demek."

Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mavi bereliler Hakurk'ta terörist inini imha etti

Mavi bereliler Hakurk'ta terörist inini imha etti

Terör örgütüne ağır darbe: 735 şüpheli gözaltında

Terör örgütüne ağır darbe: 735 şüpheli gözaltında

'İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla kol kolalar'

'İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla kol kolalar'

Katar: Asıl mesele Filistin

Katar: Asıl mesele Filistin

Çavuşoğlu: Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin ensesindeyiz

Çavuşoğlu: Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin ensesindeyiz

CHP'de kaos hakim! 'Kırmızı yelekliler' Genel Merkez'in önünde

CHP'de kaos hakim! 'Kırmızı yelekliler' Genel Merkez'in önünde

Bakan Soylu rakam verdi: Tarumar ettik

Bakan Soylu rakam verdi: Tarumar ettik

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki
 

POPÜLER HABERLER

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Ağaçta gören hayrete düştü

Ağaçta gören hayrete düştü

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA