İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Olay, 7 Nisan'da saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü şapkayla gizleyen Barış I., bir apartmanın 1'inci katında bulunan iş yerine girerek içeride bir süre dolaştı. İş yerindeki buzdolabından aldığı 2 şişe birayı içen şüpheli, daha sonra 2 dizüstü bilgisayarı çantasına koyup binadan ayrıldı.

Sokakta yürüyerek uzaklaşan zanlı, ardından başka bir apartmanın otoparkına girerek park halindeki otomobili hedef aldı. Araç içerisinden 2 güneş gözlüğü, kıyafet ve ayakkabı çalan şüphelinin rahat tavırları pes dedirtti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah saatlerinde durumu fark eden mağdurların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Barış I. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada zanlının 2 Nisan'da da başka bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve sigara çaldığı belirlendi.

Adresi tespit edilen şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanırken, evde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Emniyette suçunu kabul ettiği öğrenilen Barış I., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen bilgisayarların sahiplerine teslim edildiği bildirildi.