  İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı
Yaşam

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Adana'da gece saatlerinde apartman ve otoparkları hedef alan hırsızlık şüphelisi, önce iş yerine girip buzdolabındaki biraları içti, ardından dizüstü bilgisayarları çaldı. Aynı gece bir otomobilden de çeşitli eşyalar çalan zanlı, güvenlik kameralarının incelenmesiyle yakalandı.

IHA11 Mayıs 2026 Pazartesi 09:58
Olay, 7 Nisan'da saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü şapkayla gizleyen Barış I., bir apartmanın 1'inci katında bulunan iş yerine girerek içeride bir süre dolaştı. İş yerindeki buzdolabından aldığı 2 şişe birayı içen şüpheli, daha sonra 2 dizüstü bilgisayarı çantasına koyup binadan ayrıldı.

ŞÜPHELİNİN RAHAT TAVIRLARI PES DEDİRTTİ

Sokakta yürüyerek uzaklaşan zanlı, ardından başka bir apartmanın otoparkına girerek park halindeki otomobili hedef aldı. Araç içerisinden 2 güneş gözlüğü, kıyafet ve ayakkabı çalan şüphelinin rahat tavırları pes dedirtti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde durumu fark eden mağdurların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Barış I. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada zanlının 2 Nisan'da da başka bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve sigara çaldığı belirlendi.

Adresi tespit edilen şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanırken, evde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Emniyette suçunu kabul ettiği öğrenilen Barış I., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen bilgisayarların sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

  • adana
  • hırsızlık
  • araba hırsızlığı

