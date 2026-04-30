  İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı
Yaşam

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Ecrin K.'ye çarptı. Otobüsün altında kalan küçük kız, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

IHA30 Nisan 2026 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuluna gitmek için trafik ışıklarınızda bulunan yaya geçidini kullanan Ecrin K., kendisine yeşil ışık yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi.

KÜÇÜK KIZ OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Bu sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir İETT otobüsü, hızını alamayarak küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Ecrin K., otobüsün altında kaldı. Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılan Ecrin K., ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza anı ve panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerinde; otobüsün duramayarak çocuğa çarptığı ve küçük kızın otobüsün altında kaldığı anlar güvenlik kameraları tarafında kaydedildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken, İETT şoförünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

