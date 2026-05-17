Koca Mustafapaşa Caddesi'nde, seyir halindeki 34 HO 1785 plakalı İETT otobüsünün dün akşam yol kenarında bulunan inşaat demiri yığınının üzerine çıkması nedeniyle bir demir araca saplandı.
İnşaat demirinin isabet ettiği kadın yolcu yaralandı.
Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda inşaat demiri saplandığı yerden çıkarıldı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.