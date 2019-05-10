İftar menüsü 10 Mayıs 2019! Ramazan iftar menüsünde bugün ne pişirsem? İşte 5. Gün iftar menüsü!

Bugün evlerde Ramazan ayının 5. Gün telaşı yaşanıyor. Ne yemek yapacağınıza karar vermediyseniz bu haberi mutlaka okuyun. Bugün iftar menüsü yapan aileler seçimler yapılırken önerileri de dikkate alıyor. Günahlardan arınma ayı olan bu kutsal Ramazan ayında Müslüman vatandaşların evlerinde büyük şenlik yaşanıyor. İftar yemeği için vatandaşlar, bugün iftarda ne pişirilir, bugün iftarda ne pişirsem, 5. Gün iftar menüsü ne olur sorularının araştırmalarını yapıyor. Pratik ama lezzetli bir iftar menüsü istiyorsanız işte size 10 Mayıs 5. gün iftar menüsü sizinle…

BAŞLANGIÇ: OĞMAÇ ÇORBASI

MALZEMELER

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 küçük soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

İsteğe bağlı miktarda haşlanmış nohut

1.5 litre sıcak su (miktarı hamura göre artırılabilir)

karabiber

tuz

Hamuru için

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yeteri kadar tuz

su

OĞMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

– Hamur için malzemeler karıştırılıp biraz katı kıvamlı bir hamur elde edilir.

– Elimize yapışmaması için un yardımıyla şehriye boyutunda hamur parçaları alınıp parmak arasında yuvarlanır. (Hamur ele yapışmasın diye unu elle yapmak gerekiyor)

– Soğan ince ince doğranıp yağda kavrulur.

– Salça ve baharatlar ve nohut eklenip bir iki daha çevrilir, sıcak su eklenir.

– Kaynamaya başladıktan sonra karıştırılarak hamurlar eklenir ve orta ateşte 10 dk hamur pişene kadar kaynatılır. Nane ile süsleyip servis edilir. Afiyet olsun.

ANA YEMEK: TAS KEBABI

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı et

1 adet soğan

2 adet domates

3 adet sivri biber

3 adet patates

1 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

2. 5 su bardağı sıcak su

Karabiber, kırmızı toz biber, tuz, sıvı yağ

Patatesleri kızartmak için: Sıvıyağ

TAS KEBABI NASIL YAPILIR

Kuşbaşı etlerini büyükse kuşbaşı olarak doğrayın. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte düdüklü tencerede su koymadan havası çıktıktan sonra 15 pişirin.

Etler suyunu bırakıp çekene kadar pişmiş olacak.

Diğer tarafta soğanı ve biberleri yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun doğranmış sarımsak ve domatesleri de ekleyip iyice kavurun.

Salçasını ekleyin kırmızı toz biber, karabiber ve tuzunu da ekleyip sıcak su ilave edin.

Kaynayan salçalı suyun içine pişen etleri ekleyip 10 dakika daha bu şekilde pişirin.

Eğer suyu az olursa ilave edebilirsiniz.

Patatesleri küp küp doğrayıp kızartın.

Servis tabağına pişmiş sulu etten koyup üzerine kızartılmış patates koyup karıştırarak servis yapın.

BULGUL PİLAVI

MALZEMELER

1 yemek kaşığıtereyağı

1 yemek kaşığızeytinyağı

2 adetkuru soğan(yemeklik doğranmış)

1 dişsarımsak2 adetyeşil biber(doğranmış)

1 yemek kaşığıdomates salçası

1/2 yemek kaşığıbiber salçası

2 su bardağıpilavlık bulgur

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

1 çay kaşığıpul biber1 tatlı kaşığıkekik

2 adetdomates(rendelenmiş)

4 su bardağı su

BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Birer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını bir pilav tenceresinde kızdırın. Üzerine soğanları ilave edin.

2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da tencereye ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. 1 adet ezilmiş sarımsak ve 2 adet doğranmış yeşil biberi de ekleyin ve kavurun.

1 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçasını da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Sonra 2 su bardağı pilavlık bulguru ekleyin.

Baharat olarak 1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve 1 tatlı kaşığı kekik ilave edin.

2 adet rendelenmiş domatesi ilave edin.

4 su bardağı su ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakın.

Bulgurlar göz göz olup suyunu çektiğinde ocağın altını kapatın.

Pilavınızın altını kapatın ve dinlenmeye bırakın.

Bulgur pilavınız hazır, afiyet olsun!

TATLI: SÜTLAÇ

MALZEMELER

4 su bardağı süt

Yarım su bardağı pirinç

1 su bardağı su

1.5 su bardağı tozşeker

1 çorba kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Pirinçleri yıkayıp süzün. Tencereye alıp suyu ekleyin ve pirinçler suyu çekinceye kadar pişirin.

Nişastayı 1 çay bardağı süte ezin. Kalan süt, tozşeker ve nişastalı sütü pirince ilave edip kısık ateşte tahta kaşıkla sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşmaya başlayınca ve üzeri göz göz olunca ocaktan alın. Vanilyayı ekleyip karıştırın ve kâselere paylaştırın. Tarçınla süsleyip buzdolabında birkaç saat bekletin. Soğuk olarak servis edin.