İftar menüsü 2019! Bugün iftarda ne pişirsem? İşte 3. gün iftar menüsü…

Ramazan ayında 3. gün heyecanı yaşanıyor. Ailemize ve ülkemize 29 gün ferahlık ve bereket verecek olan Ramazan ayı Müslüman vatandaşlarımızın evlerini şenlendiriyor. Milyonlarca vatandaş ramazan ayı içerisinde oruç ibadetlerini gerçekleştiriyor. Bu nedenle Ramazan’da sahur ve iftar menüleri hayli önem teşkil ediyor. İftar yemeği için vatandaşlar, bugün iftarda ne pişirilir, bugün iftarda ne pişirsem, 3. Gün iftar menüsü ne olur sorularının araştırmalarını yapıyor. Günün iftar menüsü ile ilgili seçimler yapılırken önerilerde dikkate alınıyor. Bugün iftar için hazırlık yapan aileler iftar menüsü ile ilgili öneriler ve tavsiyeler almayı bekliyor. İftar menüleri için fikir ve tavsiyeler vatandaşlar için önemli yer tutuyor. Peki, bugün iftarda ne pişirilebilir? İftara ne yapsam? İşte, 3. günün iftar menüsü tavsiyesi…

ANA YEMEK: TAVUKLU PERDE PİLAVI

Pilav için tavuk ve tereyağını bir tencereye alıp kokusu çıkana kadar soteleyin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edip tuzunu ayarlayın ve pişmeye bırakın.

1 adet tavuk kalça 1 çorba kaşığı tereyağı

Hamur için badem hariç bütün malzemeleri yoğurun ve 30 dakika dinlendirin.

3 su bardağı un 1 paket kabartma tozu Yeteri kadar tuz 1/2 (Yarım) su bardağı sıvı yağ 1/2 (Yarım) su bardağı oda sıcaklığında yoğurt 2 adet oda sıcaklığında yumurta Yeteri kadar bütün badem

Pişen tavuğu suyundan alın ve etlerini didikleyin. Tencerede tavuğun suyundan 3 su bardağı olacak şekilde ayarlayıp kaynatın ve yıkayıp nişastasından arındırdığınız pirinçleri bademlerle birlikte tencereye atın. Suyunu çekene kadar tuzunu ayarlayıp yüksek ateşte pişirin. Pişen pilava etleri, doğradığınız çiğ bademleri ve karabiberi ilave edip harmanlayın, soğutun.

1 ve 1/2 (Yarım) su bardağı sıcak suda 30 dakika bekletilmiş pirinç 1/2 (Yarım) su bardağı kabuğu ayıklanmış çiğ badem Yeteri kadar tuz Yeteri kadar toz karabiber

Orta boy bir fırın kabını tereyağı ile iyice yağlayın ve dibine bademleri dizin. Hamuru 0,5 cm kalınlığında fırın kabından daha büyük şekilde açın ve içine yerleştirin, fazlalıkları kenarlarından sarkıtın. İçine soğuttuğunuz pilavı dökün ve üzerine yarım çay bardağı kadar su gezdirin. Kenarları pilavın üzerine kapatıp düzleyin. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında nar gibi kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Yeteri kadar bütün badem

BAŞLANGIÇ: TAVUK SUYUNA YOĞURTLU ERİŞTE ÇORBASI

Hamur malzemelerini yoğurun ve yarım saat dinlendirin. Hafif unlu tezgahta 5 mm kalınlığında açın ve istediğiniz gibi ya da erişte şeklinde kesin.

1 adet yumurta 1/4 (Çeyrek) su bardağı süt 1/4 (Çeyrek) su bardağı su 2 su bardağı un

Tavuk suyunu kaynatın ve tuzunu atın. Hamurların fazla ununu silkeleyin ve kaynayan suya atın, 2 su bardağı daha sıcak su ekleyin.

2 su bardağı tavuk suyu Yeteri kadar tuz

Hamurların pişmesine yakın kalan malzemeleri ayrı bir yerde çırpın ve çorbaya bağlayın, bir taşım daha kaynatın ve servis tabaklarına paylaştırın.

1 su bardağı süzme yoğurt 1 adet yumurta 1 tatlı kaşığı limon suyu

Tereyağını kızdırın ve toz naneyi ekleyip karıştırın, ocaktan alıp çorbaların üzerinde gezdirin.

1 çorba kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı toz nane

KEREVİZ SALATASI

Malzemelerin hepsini karıştırın. Servis ederken kıyılmış taze soğan serpin.

2 adet büyük boy rendelenmiş kereviz 1 su bardağı rendelenmiş mor lahana 1 su bardağı rendelenmiş yer elması 5 dal kıyılmış taze soğan Yeteri kadar tuz 2 ve 1/2 (Yarım) su bardağı süzme yoğurt

TALI: GÜLLAÇ

Süt ve şekeri bir tencereye alıp ısıtın. Şeker eridiğinde tencerenin altını kapatın.

2 adet güllaç yaprağını servis kabının dibine, şekline göre döşeyin. Güllaç yapraklarını ıslatacak kadar süt gezdirin. Üzerine Hindistan cevizi rendesinin ⅓’ünü serpin. Süt soğuyacak olursa ara ara ısıtın. Kalan güllaç yapraklarını ve Hindistan cevizini de aynı şekilde dizin ve kalan sütü üzerine gezdirin.

Soğuması için buzdolabına kaldırın. Servis ederken fıstık serpin.