İftar sofrasında bereketi paylaştılar
Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri geleneksel iftar için önceki akşam yenilenen okul binasının bahçesinde bir araya geldi.
1981 yılında ilk mezununu veren okulun eski ve yeni 5 bine yakın öğrencisini buluşturan iftar sofrasında hem Ramazan’ın bereketi paylaşıldı hem de öğrencilik hatıraları tazelendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın hocası merhum Fevzi Bektaş’ın kurucu müdürlüğünü yaptığı Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin iftarına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İl Yönetim Kurulu Üyesi Osman Durmuş, Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürü Ali Osman Çolak, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Endülüs Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Güngör katılanlar arasındaydı. Geleneksel iftarda konuşan BAKİMDER Genel Başkanı Alaattin Altuntaş okulun yenilenmesinde büyük emeği geçen Ankara Valisi Vasip Şahin’e teşekkür etti. Altuntaş “Öğrencilerimiz vatanına, milletine, değerlerine bağlı ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ idealiyle yetişiyor” dedi.
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