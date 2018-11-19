İftar vakitleri 2018 akşam ezanı saat kaçta 19 Kasım İstanbul Ankara İzmir için oruç açma iftar saatleri

İftar vakitleri 2018 akşam ezanı saat kaçta? Akşam ezanı hangi ilde saat kaçta okunacak? İl il akşam ezanı iftar vakitleri nedir? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Akşam namazı nasıl kılınır? sorusunun yanı sıra 19 Kasım İstanbul Ankara İzmir için oruç açma iftar saatleri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Mevlid Kandili nedeniyle bir çok vatandaş bugün oruçlu. Bu nedenle internet üzerinden oruçlu vatandaşlarımız akşam ezan saati, iftar vakitlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 19 Kasım iftar vakitleri ve akşam ezanı saatleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Mevlid Kandili'ne oruç tutarak giren milyonlarca Müslüman, iftarlarını açacakları akşam ezanı saatini sorgulamaya başladı. İslam alemi tarafından idrak edilen Mevlid Kandili'nde oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, 19 Kasım'da akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırıyor. Mevlid Kandili'nin manevi havasını daha iyi anlamak ve bu mübarek günde Allah'a daha da yakın olmak için oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte akşam ezanı saatini sorgulamaya başladı. Akşam ezanı saatinin yanı sıra bu gece ibadet etmek isteyen vatandaşlar, akşam namazının nasıl kılınacağı da araştırıyor. İstanbul Ankara İzmir başta olmak üzere il il iftar vakitleri ve akşam ezanı ile ilgili detaylar star.com.tr'de

Akşam namazını kılacak olan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak edip internet üzerinde araştırmaya başladı. İkamet ettikleri ilde bugün akşam namazının saat kaçta kılınacağını sorgulayan vatandaşlar sorunun yanıtını arıyor.



Akşam namazı ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri ildeki namaz vaktini öğrenmeye çalışıyor. 19 Kasım tarihli akşam namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte akşam ezanı saat kaçta okunacak sorusunun İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Diyarbakır, Antalya, Erzurum illeri için cevabı...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?



İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Mevlid Kandili'ni oruç tutarak geçiren vatandaşlar, iftarlarını açmak için akşam ezanı saatlerini sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre il il akşam ezanı saatleri...





19 Kasım Pazartesi günü akşam ezanı İstanbul'da saat 17:50'de, Ankara'da 17:37'de, İzmir'de 18:04'de ve Bursa'da ise 17:52'de okunacak ve Mevlid Kandili'nde oruç tutan vatandaşlar orucunu açacak. Diğer illerdeki ezan saatlerini öğrenmek için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.



AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?



Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır.



Akşam namazının 3 rekat farzının kılınışı



1. Rekat



"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet edilir.



"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.



Sübhaneke duası okunur.



"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir



Fatiha suresi okunur



Zamm-ı sure okunur



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir



"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.



2. Rekat



"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir



Fatiha suresi okunur



Zamm-ı sure okunur



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.





Oturarak Ettehıyyatü okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.



3. Rekat



"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir



Fatiha suresi okunur



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir.



Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz



Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.



Akşam namazının 2 rekat sünnetinin kılınışı



1. Rekat



Niyet edilir. ""Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.



İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.



Sübhanake duası okunur.



"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.



Fatiha suresi okunur



Zamm-ı sure okunur



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir



"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.



2. Rekat



"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.



Fatiha suresi okunur



Zamm-ı sure okunur



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.



"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.



AKŞAM NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?



Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, Ebu Hanife’ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur” (Tirmizi, Salat, 2; 282) buyurmuştur. Bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Darekutni, I, 496). Rivayetlerdeki ‘şafak’ veya ‘ufuk’ kelimeleri İmam Ebu Hanife’ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca Ebu Hanife bu konuda delil olarak, “Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI, 570; bkz. Ebu Davud, Salat, 2; Taberani, Mu’cemü’l-Kebir, XXVII, 160) hadisine dayanmıştır. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur.” (Darekutni, es-Sünen, I, 506; bkz. Muvatta, Vukutu’s-Salat, 23; Zeylai, Nasbu’r-raye, I, 233) buyurmuştur.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?



Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.