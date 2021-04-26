Iğdır yöre şartlarına uygun fidanlarla yeşerecek

AA 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:22 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:22

Orman Genel Müdürlüğünce Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyünde bulunan yaklaşık 2 bin rakıma sahip çorak arazilerin yeşillendirilmesi için başlatılan ağaçlandırma çalışmalarında sona gelindi.

Zorlu coğrafi şartlara sahip geniş bir alanda fidan dikimi için teraslama çalışması yapıldı. Teraslama yapılan alanlara birbirinden farklı, yöre şartlarına uygun 5 çeşit fidan dikildi.

Dağların ağaçlandırılması, yeşil alan oranının artırılması ve çorak arazilerin kazanımı maksadıyla yapılan çalışmalarda 18 kişiye iş istihdamı sağlandı.

Ağaçlandırma çalışmaları sayesinde toprakla buluşturulan, en zorlu ve kurak şartlara dayanıklı yaklaşık 6 bin fidanın özenle yetiştirilerek alanın ormana dönüştürülmesi hedefleniyor.

Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, AA muhabirine, dağlarda araç ve işçi gücüyle başarılı bir çalışma yürütüldüğünü, çorak arazilerin yakın zamanda orman haline geleceğini söyledi.

Çalışma yapılan sahanın yaklaşık 350 dönüm olduğunu belirten Tazegün, "İlimiz Türkiye'nin en kurak ili, yağışın oldukça az olduğu bir yer. Bu alan yaklaşık 2 bin metre rakımlı, burayı toprağı da çok iyi olduğu için ağaçlandırma alanı olarak seçtik ve teraslama çalışması yaptık." dedi.

Bu yıl sonbahar aylarında başlatılan çalışmalar kapsamında çok geniş bir alanın kazıldığını aktaran Tazegün, "Bu kazılan alanlara şimdi ise fidan dikimi yapıyoruz. Buraya karaçam, ardıç, sarıçam ve sedir gibi türleri deniyoruz. Burası hem çok yüksek hem de burada sulama şansımız yok, buranın iklimi bu ağaçların yetişmesine daha uygun ve daha önce de başarılı olduğu için bu ağaçları dikiyoruz." diye konuştu.

- "KENTTEKİ BİRÇOK İŞSİZ İÇİN DE İSTİHDAM OLANAĞI SUNUYOR"

Yapılan çalışma sayesinde verimli ama çorak arazilerin kazanılacağının, dağların birbirinden farklı ağaçlarla bezeneceğinin altını çizen Tazegün, şöyle devam etti:

"Bu alana 5 ile 6 bin arasında fidan dikimini tamamlamak üzereyiz. Ekiplerimiz çalışıyor, bitirme aşamasındayız. İlimizde özellikle ilkbahar ve sonbaharda sürdürdüğümüz çalışmalarımız kentteki birçok işsiz için de istihdam olanağı sunuyor. Şu anda da 18 işçi çalışmakta."