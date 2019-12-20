AA 20.12.2019 17:22 - Güncelleme: 20.12.2019 17:22

Gaziler köyünde bahçelerindeki foseptik çukurunda ceset bulunduktan sonra gözaltına alınan Karakuş çiftinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Gaziler köyünde oturan Selahattin Karakuş'un, Temmuz 2016'dan beri kaybolmasına ilişkin Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişinin aynı köyde oturan ağabeyi Bahattin ve yengesi Medine Karakuş gözaltına alınmış, ifadeleri doğrultusunda 19 Aralık'ta evlerinin bahçesindeki foseptik çukurunda arama gerçekleştirilmişti.

Arama sonucu bulunan kemiklerin, kayıp Selahattin Karakuş'un cesedine ait olabileceği değerlendirilmiş ve sonuç için DNA testi beklenmişti.