Iğdırlı kadınlar Halk Eğitim Merkezi'nde aldıkları kursla meslek sahibi oluyor

AA 12 Eylül 2020 Cumartesi 13:05 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 13:05

Kursta deriden çeşitli aksesuar ve ev eşyası üretmenin yanında İŞKUR'dan aldıkları maaşla da aile ekonomilerine katkıda bulunan 15 kadın kursiyer, gelecekte geçim kaynaklarını oluşturacak deri işleme sanatının inceliklerini öğreniyor.

Uzman öğreticiler eşliğinde çalışmalarını sürdüren yöre kadınlarından bazıları atölye açarak üretime başlamayı, bazıları ise yüksekokula kayıt yaptırarak bu alanda kariyer yapmayı planlıyor.

- "FARKLI MODELLERDE ÇANTA, CÜZDAN VE KEMER ÜRETİYORLAR"

Yüksekokulun el sanatları bölümünde öğretim görevlisi Akif Bayrak, AA muhabirine, Iğdırlı ev kadınlarına meslek öğretmek ve iş hayatına kazandırmak adına üniversite olarak çeşitli projeler geliştirdiklerini söyledi.

Halk Eğitim Merkeziyle yaptıkları görüşmelerde, hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgede deri işlemenin çok yaygın olmadığını gördüklerini ve böyle bir kurs açtıklarını ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Bu manada Iğdır Üniversitesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle mesleki teknik kurslarda partnerlik anlamında bir protokol imzaladık. İŞKUR'un seçtiği 15 kadına deri sanatını öğretmek amacıyla bu kursu açtık. Deri, Türklerin Anadolu'da işlediği en eski sanatlarından bir tanesidir. Özellikle Iğdır yöresinde hayvancılık yaygın olduğundan keçi ve kuzu derisi çok meşhur. Derinin, Selçuklu döneminde zırh yapımında, hayvan semerlerinde ve daha değişik şekilde kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Biz onu biraz daha modernize ederek eski ve yeniyi karıştırıp kadınlara yeni modellerde çantalar, cüzdan ve kemerler, aksesuarlar, ajandaların yapımını öğrettik."

Bayrak, deri üzerine geleneksel yöntemlerle işlemelerin yapılışını kadınlara öğrettiklerini belirterek geleneksel el sanatlarını yaşatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "KURS SAYESİNDE MESLEK SAHİBİ OLDULAR"

Eğitim süresince hiçbir makine kullanmadıklarını aktaran Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün ürünleri eskiden yapıldığı gibi elle deldik, diktik ve boyadık. Sonra da modeli ortaya çıkardık. Deri, dünyada ticari değeri yüksek bir öneme sahip. Ülkemizde özellikle Doğu Anadolu Bölgesi, deri ve hayvancılık bakımından düşünüldüğünde bir cennet. Burası bütün batıya hizmet eden bir yöre. Bu manada malzemeye, ham maddeye ulaşımımız çok kolay oldu. Kursiyerlerimiz az zamanda çok büyük işler başardı. Bu kursta evden hiç çıkmayan arkadaşlarımız vardı. Şimdi artık bu kurs sayesinde bir meslek sahibi oldular. Bundan sonra aile ekonomilerine katkı sağlayacak bir alan açmaya çalıştık."

Bayrak, atölye açmak isteyen ve bu işin eğitimini üniversitede almak isteyen kadınların da bulunduğunu sözlerine ekledi.

- "KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRDIM"

Kursiyerlerden Hatice Günay ise böyle bir projeye dahil olduğu için çok gururlu olduğunu vurgulayarak projeyle bir şeyler yapabileceğini, kendi ayaklarının üzerinde durabileceğini gördüğünü ve meslek edindiğini söyledi.

Bu sayede atölye açabileceğini belirten Günay, "Ayrıca kendimi daha iyi geliştirmek için Iğdır Üniversitesinde bu bölüme de kayıt yaptırdım. Şu anda henüz atölye açmamama rağmen internet üzeri yaptığım ürünlerden siparişler alıyorum. Bu da aile ekonomimize büyük katkı sağlıyor. Bu kurs ve program sayesinde tam da olmak isteğim yerdeyim." dedi.

Özlem Özcan da bir şeyler öğrenmek hevesiyle kursa katıldığını anlattı. Kursta meslek sahibi olduğunu dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Hocamız bize yakarak, dövme ve boyama yöntemlerini, deriyi işlemeyi öğretti. Farklı yöntemler kullanarak çanta, cüzdan, kemer ve birçok hediyelik ürün üretmeyi başardık. Bu işi öğrenmek ev kadını olan bizler için çok faydalı oldu. Bu şekilde artık biz de para kazabiliriz. Hedefimiz burada birkaç arkadaşımla iş yeri açmak. Bu manada bizlere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."