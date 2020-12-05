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Yaşam

İğrenç olay! Canlı yayında olduğunu unuttu, kulağından pislik çıkarıp yedi

Londra Belediye Başkan Yardımcısı Julian Benjamin Pipe, bir telekonferans toplantısı sırasında, kulağındaki pisliği çıkarıp yedi.

star.com.tr05 Aralık 2020 Cumartesi 16:36 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 16:36
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Jules olarak bilinen Julian Benjamin Pipe, 2016 yılından bu yana mevcut Belediye Başkanı Sadik Khan'ın yönetiminde planlama, yenileme alanında başkan yardımcılığı görevi yapıyor.

İngiltere İşçi Partisi üyesi ve Londra belediye başkan yardımcısı olan 55 yaşındaki Jules Pipe, Perşembe günü katıldığı bir telekonferans toplantısında bir skandala imza attı.

Görünüşe göre sağ kulağında bir kaşıntı hisseden Pipe, parmağıyla kulağıyla oynamaya başladı. Bu çaba sonucu başarılı olamayınca, gözlüğünün bir kolunu kullanarak kulağından pisliği çıkardı.

Muhtemelen canlı yayında olduğunu bir anlığına unutan Pipe, kulağından çıkan pisliği önce kokladı, sonra ağzına soktu.

İğrenç görüntülerin basına yansıması üzerine başkan yardımcısına tepki yağdı.

star.com.tr

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