İki araç birbirine girdi, yolcular camdan fırladı

IHA 6 Ocak 2022 Perşembe 17:49 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 17:49

Edinilen bilgiye göre kaza, Merkez Selçuk Mahallesi Salı Pazarı Kavşağında meydana geldi. B.A. yönetimindeki 51 ABZ 136 hafif ticari araç ile 51 ABF 604 Plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Ahmet A. ve Nezaket A. kaza esnasından arka camdan fırlayarak yola savruldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.