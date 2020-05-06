İki ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

DHA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 23:40 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 23:40

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'nde devriye gezen İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yolda davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Şüphelenilen Ali Rıza Aray'ın, kimlik kontrolünde 2 yılı kesinleşmiş hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunduğu, başka bir hırsızlık suçundan da yargılanmasının devam ettiği tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan A.R.A., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.