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İki çocuğunun annesini kızgın yağ ile yaktı

Tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan Ersin Ülker, 6 yıl birlikte yaşayıp ayrıldığı iki çocuğunun annesi Kübra Tayfur’u önce bıçakladı, sonra da kızgın yağ ile yaktı. 

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İstanbul'da 6 yıl birlikte yaşayan 31 yaşındaki Kübra Tayfur ile 38 yaşındaki Ersin Ülker’in bu beraberlikten iki çocukları oldu. Tayfur ile Ülker, bir buçuk yıl önce ayrıldı. 

Ersin Ülker, bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan ve geri dönmemesi üzerine firari olarak aranmaya başlayan Ülker, barışmak için Kübra Tayfur’un iş yerine gitti. Ancak genç kadın Ülker’in teklifine olumsuz cevap verdi. 

EVE BALKONDAN GİRDİ 

Yaşanan tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ülker, geçen Pazar günü iki çocuğu ile Halkalı’da oturan Kübra Tayfur’un evine balkonundan gizlice girdi.  Mutfağa çaydanlıkta yağ ısıtan Ülker, daha sonra Tayfur’un uyuduğu odaya geçti. 

“Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma” diyen Ülker, genç kadını önce bacağından bıçakladı, ardından da çaydanlıktaki kızgın yağı başından aşağıya döktü. Kübra Tayfur’un çantasında bulunan bir miktar parayı da alan Ülker kaçtı. Yüzü, göğsü ve kolları kızgın yağ ile Kübra Tayfur can havliyle polis ve Acil Sağlık Ekibi’ne haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tayfur’un bileğinin kesilme riski olduğu öğrenildi. Ersin Ülker ise bir süre sonra Tayfur’u yaralamakta kullandığı bıçakla yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi.

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