İkinci hayatlarının ilk tatilini yaptılar

Organ Nakilli Çocuklar Kampı, Adana, Samsun, Ordu, Kahramanmaraş, Kocaeli ve İzmir gibi farklı şehirlerden 40 nakilli çocuğu İstanbul’da buluşturdu. Kampın ilk günü organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için dünyaca ünlü organ nakli hekimleri konferans verdi, ikinci gün ise çocuklar Boğaz turu ve akvaryumda doyasıya eğlendi. Batıgöz Sağlık Grubu’nun ev sahipliğinde organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamak amacıyla 23-25 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da Organ Nakilli Çocuk Kampı düzenlendi. Bu yılki kampa Türkiye’nin Adana, Samsun, Ordu, Kahramanmaraş, Kocaeli, İzmir gibi kentlerinden nakilli çocuklar katıldı. İki kez böbrek nakli olmuş, aynı aileden iki kardeşin kalp nakli olduğu, önce kornea sonra böbrek nakli olan, abisi kalp nakilli kardeşi kalp nakli bekleyen ve yine aynı aileden iki kardeşin böbrek nakli olduğu çocuklar aynı çatı altında buluştu.

YAŞAM BAĞIŞI ÇAĞRISI

Kampın ikinci gününde çocuklar ve aileleri Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği özel Boğaz turu etkinliğine katıldı. Öğleden sonra ise Emaar Akvaryum’a giden nakilli çocuklar ve aileleri unutamayacakları bir gün geçirerek, mutlu anılarla evlerine döndüler. Açılışını İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun yaptığı konferansta hekimler organ nakli çağrısı yaptı. Op. Dr. Gültekin Hoş ise Türkiye’deki organ bağışının yetersiz olduğunu ve bu oranı artırmak için çalıştıklarını söyledi.