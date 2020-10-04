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Yaşam

İkitelli OSB'de yangın

Başakşehir İkitelli OSB'de meydana gelen yangın güvenlik kameralarına yansıdı.

AA04 Ekim 2020 Pazar 18:47 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 18:47
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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önünde başlayıp çevredeki dükkanlara da sirayet eden yangının çıkış anı, civarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kauçuk imalatı yapan bir iş yerinin önünde başlayan yangının büyüyerek yan taraftaki hurdalığa ve mobilya imalatı yapan dükkanlara sıçrama anı ile itfaiyenin yangına müdahalesi yer alıyor.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

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