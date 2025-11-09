Nevşehir'de ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildeki 2 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.
Osman Nuri Ö. (15) yönetimindeki 63 ADV 217 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki Osman Nuri Ö. ile Vahdi Ş. (15) hayatını kaybetti, Fikret Kağan E. (15) ağır yaralandı.
Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, yol kenarındaki ağaca çarpıp devrilen aracın parçalanması yer alıyor.