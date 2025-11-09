İSTANBUL 23°C / 14°C
Yaşam

İkiye bölünen otomobil mezara döndü! Çocukların macerası faciayla bitti: 2 ölü

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, çarpmanın etkisiyle araç ikiye ayrıldı. Kazada 2 çocuk yaşamını yitirirken, 1 çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

9 Kasım 2025 Pazar 11:34
İkiye bölünen otomobil mezara döndü! Çocukların macerası faciayla bitti: 2 ölü
Nevşehir'de ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildeki 2 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Osman Nuri Ö. (15) yönetimindeki 63 ADV 217 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki Osman Nuri Ö. ile Vahdi Ş. (15) hayatını kaybetti, Fikret Kağan E. (15) ağır yaralandı.

Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, yol kenarındaki ağaca çarpıp devrilen aracın parçalanması yer alıyor.

