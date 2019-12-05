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İklim değişikliği insan sağlığını tehdit ediyor 

BM İklim Zirvesi’nde iklim değişikliğinin insan sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklığın 3 derece artabileceği kaydedildi.    

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşırı sıcaklıklar, stres, sıtma ve kolera gibi hastalıklarla insan sağlığına doğrudan zarar veren iklim değişikliğinin, 21’inci yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olabileceği uyarısında bulundu. İspanya’nın başkenti Madrid’de başlayan BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’ndan (COP25) bir gün sonra, DSÖ iklim değişikliğine yönelik yeni raporunu açıkladı. BM’nin alt kuruluşlarından DSÖ’nün 101 ülkede yaptığı araştırma sonuçlarına göre hazırlanan raporda, pek çok ülkenin iklim değişikliğine karşı hazırladıkları planları hayata geçirmediklerinin altı çizildi. “İklim değişikliğinin etkilerinden insan sağlığını korumak her zamankinden daha acildir” ifadesine yer verilen raporda, ülkelerin gittikçe artan bir şekilde iklim değişikliğine önem vermesinin yeterli olmadığına vurgu yapıldı.      

YÜZDE 38’İ KARŞILANIYOR 

Raporda, iklim değişikliğine yönelik plan ve stratejileri hayata geçirebilmesi için ülkelerin gerekli finansmanın sadece yüzde 38’ini tedarik edebildiği, bu durumun da endişe verici olduğuna işaret edildi. İklim değişikliğinin, aşırı sıcaklıklar, stres, kolera ile sıtma dahil sivrisinek kaynaklı hastalıklarla insan sağlığına doğrudan zarar verdiği ifade edilen raporda, bu sorunun potansiyel olarak “21’inci yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olabileceği” uyarısı yapıldı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “İklim değişikliği sadece gelecek nesillerin ödemesi gereken bir fatura değil, aynı zamanda insanların günümüzde sağlıklarıyla ödedikleri bir bedeldir.” ifadesini kullandı.  

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